Шаран объявлен лучшим наставником крайнего тура УПЛ

Александрийская команда не сумела пробиться в групповой этап Лиги Европы, вылетела с Кубка, а также с середины сентября не знала побед в Премьер-лиге. Однако работа, которую много лет осуществляет в "Александрии" тренерский штаб под руководством Шаран, не прошла даром.

В выездном матче против лидера чемпионата - "Шахтера", "Александрия" сумела получить минимальную победу 2: 1.

Средняя оценка наставника "александрийцев" составляет 4,8 балла.

Как сообщал УНН, другой представитель "Александрии Артем Полярус стал лучшим футболистом 16 тура соревнований.