Шаран объявлен лучшим наставником крайнего тура УПЛ

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34320 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 55013 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 63485 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 67085 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57745 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97092 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100575 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 129132 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116055 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Шаран объявлен лучшим наставником крайнего тура УПЛ

Шаран объявлен лучшим наставником крайнего тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 16873 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало Владимира Шарана лучшим тренером 16-го тура Украинской Премьер-лиги. Об этом информирует сайт Объединения, передает УНН.

Александрийская команда не сумела пробиться в групповой этап Лиги Европы, вылетела с Кубка, а также с середины сентября не знала побед в Премьер-лиге. Однако работа, которую много лет осуществляет в "Александрии" тренерский штаб под руководством Шаран, не прошла даром.

В выездном матче против лидера чемпионата - "Шахтера", "Александрия" сумела получить минимальную победу 2: 1.

Средняя оценка наставника "александрийцев" составляет 4,8 балла.

Как сообщал УНН, другой представитель "Александрии Артем Полярус стал лучшим футболистом 16 тура соревнований.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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