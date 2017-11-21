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Шарана оголошено кращим наставником крайнього туру УПЛ

Шарана оголошено кращим наставником крайнього туру УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу визнало Володимира Шарана найкращим тренером 16-го туру Української Прем'єр-ліги. Про це інформує сайт Об'єднання, передає УНН.

Олександрійська команда не зуміла пробитися у груповий етап Ліги Європи, вилетіла із кубка, а також із середини вересня не знала перемог у Прем’єр-лізі. Однак робота, яку багато років здійснює в "Олександрії" тренерський штаб під керівництвом Шарана, не минула марно.

У виїзному матчі проти лідера чемпіонату - "Шахтаря", "Олександрія" зуміла здобути мінімальну перемогу 2:1.

Середня оцінка наставника "олександрійців" становить 4,8 бали.

Як повідомляв УНН, інший представник "Олександрії Артем Полярус став кращим футболістом 16 туру змагань.

Українські Національні Новини

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