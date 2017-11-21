Шарана оголошено кращим наставником крайнього туру УПЛ

Олександрійська команда не зуміла пробитися у груповий етап Ліги Європи, вилетіла із кубка, а також із середини вересня не знала перемог у Прем’єр-лізі. Однак робота, яку багато років здійснює в "Олександрії" тренерський штаб під керівництвом Шарана, не минула марно.

У виїзному матчі проти лідера чемпіонату - "Шахтаря", "Олександрія" зуміла здобути мінімальну перемогу 2:1.

Середня оцінка наставника "олександрійців" становить 4,8 бали.

Як повідомляв УНН, інший представник "Олександрії Артем Полярус став кращим футболістом 16 туру змагань.