Шарана оголошено кращим наставником крайнього туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу визнало Володимира Шарана найкращим тренером 16-го туру Української Прем'єр-ліги. Про це інформує сайт Об'єднання, передає УНН.
Олександрійська команда не зуміла пробитися у груповий етап Ліги Європи, вилетіла із кубка, а також із середини вересня не знала перемог у Прем’єр-лізі. Однак робота, яку багато років здійснює в "Олександрії" тренерський штаб під керівництвом Шарана, не минула марно.
У виїзному матчі проти лідера чемпіонату - "Шахтаря", "Олександрія" зуміла здобути мінімальну перемогу 2:1.
Середня оцінка наставника "олександрійців" становить 4,8 бали.
Як повідомляв УНН, інший представник "Олександрії Артем Полярус став кращим футболістом 16 туру змагань.