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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Шахтер" одержал победу над "Янг Бойз" в Лиге чемпионов

"Шахтер" одержал победу над "Янг Бойз" в Лиге чемпионов

Киев  •  УНН

20:41 • 1377 просмотра

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"Шахтер" победил швейцарский "Янг Бойз" со счетом 2:1 в матче Лиги чемпионов. Голы Зубкова и Судакова принесли первую победу украинскому клубу на групповом этапе еврокубков в этом сезоне.

Донецкий "Шахтер" прервал серию неудач украинских клубов в европейских турнирах, одержав победу над швейцарским "Янг Бойз" со счетом 2:1. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Эта игра стала первым успехом украинского клуба на групповом этапе еврокубков в этом сезоне, что вселяет оптимизм среди болельщиков.

Матч начался для "Шахтера" неудачно: после ошибки Артема Бондаренко соперники открыли счет. Однако команда быстро оправилась и уже через несколько минут Александр Зубков удачно реализовал передачу от Георгия Судакова, сравняв счет. Далее активную роль взял на себя Судаков, который через десять минут после первого гола дальним ударом забил победный мяч, установив счет 2:1.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" проведет 27 ноября, встретившись с нидерландским ПСВ. Начало игры запланировано на 22:00.

"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью27 октября 2024, 18:19 • 18973 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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