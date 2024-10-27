"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью в первом "украинском классическом" дерби сезона 2024/25, пишет УНН.

Встреча была в рамках 11 тура чемпионата Украины прошла на поле "динамовцев".

"Динамо" - "Шахтер" 1:1

Первый тайм был безголевым. Счет на 48 минуте открыли "горняки" - Артем Бондаренко сыграл на добивании после того, как Николай Матвиенко пытался пробить в центр ворот ударом головой. Сравнять счет "динамовцам" удалось лишь на 87 минуте - автором гола стал Александр Караваев.