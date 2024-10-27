"Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию
Київ • УНН
У матчі 11 туру чемпіонату України "Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию 1:1.
"Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию у першому "українському класичному" дербі сезону 2024/25, пише УНН.
Зустріч була в рамках 11 туру чемпіонату України пройшла на полі "динамівців".
"Динамо" — "Шахтар" 1:1
Перший тайм був безгольовим. Рахунок на 48 хвилині відкрили "гірники" - Артем Бондаренко зіграв на добиванні після того, як Микола Матвієнко намагався пробити у центр воріт ударом головою. Зрівняти рахунок "динамівцям" вдалося лише на 87 хвилині – автором голу став Олександр Караваєв.