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Шахтеры "Надежды" прекратили забастовку

Киев • УНН

 • 16677 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Шахтеры "Надежды" прекратили забастовку и поднялись на поверхность. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Шахтеры "Надежды" прекратили забастовку

В ведомстве рассказали, что найден оптимальный путь погашения задолженности перед горняками, которую сформировали бывшие руководители.

"Оптимальный способ погашения задолженности перед горняками найден - через поправки в закон о госбюджете, благодаря чему будет возможно выделить средства на заработную плату.

Совместная работа правительства и лично премьер-министра Денис Шмыгаля, Министерства энергетики и его руководительницы Ольги Буславец, народного депутата Юрия Камельчука дала результат", - отметили в Минэнерго.

Средства будут выплачены, а люди, которые довели предприятие до кризиса, ответят по закону, отметили в ведомстве. Материалы аудита, свидетельствующие о нарушениях, Минэнерго уже передало в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Напомним, шахта "Надежда" не финансируется из госбюджета. Однако несмотря на тяжелое положение доведенных до отчаяния горняков, государство пошло на встречу. За последние дни шахте "Надежды" выплачено авансовые платежи в размере почти 9 млн грн за уголь, который они должны поставить в будущем. Также шахте будет выделена помощь из бюджета. В то же время, к ответственности будут привлекать бывших руководителей. Интересы горняков будет представлять советник и.о. Министра энергетики Александр Трохимец

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