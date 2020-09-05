Шахтарі “Надії” припинили страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Шахтарі “Надії” припинили страйк і піднялися на поверхню. Про це повідомили в Міненерго, передає УНН.
У відомстві розповіли, що знайдено оптимальний шлях погашення заборгованості перед гірниками, яку сформували колишні керівники.
“Оптимальний спосіб погашення заборгованості перед гірниками знайдено — через поправки до закону про держбюджет, завдяки чому буде можливо виділити кошти на заробітну платню.
Спільна робота уряду та особисто Прем’єр-міністра Денис Шмигаль , Міністерства енергетики і його очільниці Ольги Буславець, народного депутата Юрій Камельчук дала результат”, — зазначили в Міненерго.
Кошти будуть виплачені, а люди, що довели підприємство до кризи, відповідатимуть за законом, наголосили у відомстві. Матеріали аудиту, що свідчать про порушення, Міненерго вже передало у правоохоронні органи для подальшого розслідування.
Нагадаємо, шахта “Надія” не фінансується з держбюджету. Однак зважаючи на скрутне становище доведених до відчаю гірників, держава пішла на зустріч. За останні дні шахті “Надії” виплачено авансові платежі в розмірі майже 9 млн грн за вугілля, яке вони мають поставити в майбутньому. Також шахті буде виділено допомогу з бюджету. Водночас, до відповідальності притягуватимуть колишніх керівників. Інтереси гірників представлятиме радник в.о. Міністра енергетики Олександр Трохимець