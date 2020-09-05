Шахтере "Надежды" поднялись на поверхность

Вскоре им выплатят заработную плату, которая была украдена предыдущим руководством Шахты, отметил он.

"Слаженная работа Кабинета Министров Украины во главе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем, Министерства энергетики Украины во главе с и.о. Министра Ольгой Буславец и народного депутата Юрия Камельчука дала свои результаты очень быстро.

И пусть в меня бросит камень тот, кто будет дальше утверждать, что Ольга Буславец неэффективный Министр энергетики", - отметил он.

Напомним, Трохимец будет представлять интересы шахтеров в уголовном производстве против бывших руководителей, которые доказали шахту до такого состояния. Минэнерго уже провело аудит и направило соответствующие материалы в правоохранительные органы.