Шахтере "Надежды" поднялись на поверхность
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сегодня в 9:25 все шахтеры Шахты "Надежда", несколько дней находившиеся под землей, поднялись вверх. Об этом сообщил советник и.о. Министра энергетики Александр Трохимец, передает УНН.
Вскоре им выплатят заработную плату, которая была украдена предыдущим руководством Шахты, отметил он.
"Слаженная работа Кабинета Министров Украины во главе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем, Министерства энергетики Украины во главе с и.о. Министра Ольгой Буславец и народного депутата Юрия Камельчука дала свои результаты очень быстро.
И пусть в меня бросит камень тот, кто будет дальше утверждать, что Ольга Буславец неэффективный Министр энергетики", - отметил он.
Напомним, Трохимец будет представлять интересы шахтеров в уголовном производстве против бывших руководителей, которые доказали шахту до такого состояния. Минэнерго уже провело аудит и направило соответствующие материалы в правоохранительные органы.