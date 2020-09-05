Шахтарі “Надії” піднялись нагору
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Сьогодні о 9:25 всі шахтарі Шахти “Надія”, що декілька днів знаходились під землею, піднялися нагору. Про це повідомив радник в.о. Міністра енергетики Олександр Трохимець, передає УНН.
Невдовзі їм виплатять заробітну плату, яка була вкрадена попереднім керівництвом Шахти, зазначив він.
“Злагоджена робота Кабінету Міністрів України на чолі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, Міністерства енергетики України на чолі з в.о. Міністра Ольга Буславец та народного депутата Юрий Камельчук дала свої результати дуже швидко.
І хай в мене кине камінь той, хто буде далі стверджувати, що Ольга Буславець неефективний Міністр енергетики”, — зазначив він.
Нагадаємо, Трохимець представлятиме інтереси шахтарів у кримінальному провадженні проти колишніх керівників, які довели шахту до такого стану. Міненерго вже провело аудит та направило відповідні матеріали до правоохоронних органів.