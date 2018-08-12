"Шахтер" одержал разгромную победу над "Ворсклой"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Донецкий “Шахтер” после поражения от “Динамо” реабилитировался уверенным выигрышем над полтавской “Ворсклой” в Харькове, передает корреспондент УНН.
В середине тайма навес Павла Ребенка сопровождался точным дальним ударом головой Шарпара под перекладину ворот Шуста. Также Пердута мог удвоить результат если бы не сейв Пятова при выходе с полевым игроком.
В начале следующей половины Марлос элегантно укротил мяч и убрал движением оппонентов, отправив снаряд в нижний дальний угол. Позже натурализованный украинец прошел с мячом треть поля и отдал передачу на свободного Мораеса. Бразилец в свою очередь прострелил на свободного Степаненко — 2:1.
Не прошло и пяти минут, как полтавчане получили еще один мяч в сетку. Алан Патрик обыгрался в “стеночку” с Степаненко и отдал точный пас на набегающего вторым темпом Хочолаву и грузин не подвел. Точку в баталии поставил гол Мораеса в контратаке — 4:1.
Стоит отметить, что после четырех туров у команды Фонсеки три победы при поражении от “Динамо”. “Ворскла” с 3-мя очками на предпоследнем ступени таблицы.