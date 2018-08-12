"Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Ворсклою"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Донецький “Шахтар” після поразки від “Динамо” реабілітувався впевненим виграшем над полтавською “Ворсклою” в Харкові, передає кореспондент УНН.
В середині тайму навіс Павла Ребенка супроводжувався точним дальнім ударом головою Шарпара під поперечину воріт Шуста. Також Пердута міг подвоїти результат якби не сейв П’ятова при виході з польовим гравцем.
На початку наступної половини Марлос елегантно приборкав м’яч та убрав рухом опонентів, відправивши снаряд в нижній дальній кут. Пізніше натуралізований українець пройшов з м’ячем третину поля і віддав передачу на вільного Мораєса. Бразилець в свою чергу прострілив на вільного Степаненка — 2:1.
Не пройшло і п’яти хвилин, як полтавчани отримали ще один м’яч у сітку. Алан Патрік обігрався у “стіночку” з Степаненко і віддав точний пас на другим темпом набігаючого Хочолаву і грузин не підвів. Крапку у баталії поставив гол Мораєса у контратаці — 4:1.
Варто відзначити, що після чотирьох турів у команди Фонсеки три перемоги при поразці від “Динамо”. “Ворскла” з 3-ма очками на передостанньому щаблі таблиці.