"Шахтер" сдобу 21 победу в сезоне УПЛ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67918 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108708 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166648 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122248 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120044 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114353 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105456 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107330 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103784 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157584 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Шахтер" сдобу 21 победу в сезоне УПЛ

"Шахтер" сдобу 21 победу в сезоне УПЛ

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 • 11487 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Футболисты донецкого "Шахтера" в гостях разгромили другой клуб из Донецка "Олимпик" в матче 25 тура Лиги Пари-Матч, сообщает корреспондент.

Уже в дебюте встречи "горняки" продемонстрировали нацеленность на выигрышный результат. Атаку правым флангом после верховой подачи Срны реализовал Тайсон - бразилец отправил мяч под перекладину ворот кипера Махарадзе. Ближе к перерыву отбор в центре поля игроками лидера чемпионата Украины увенчался вторым взятием ворот "олимпийцев". Марлос с центра поля запустил передачу на Бернарда и игрок по-бразильски обработал мяч, и удвоил счет - 2: 0.

После перерыва "оранжево-черные» не сбавили темпа и также забили дважды. Сначала перехват мяча на чужой части поля завершилось голом Коваленко, а затем за игру рукой Гришко арбитр назначил 11-метровый удар. Пенальти успешно пробил Феррейра - 4: 0.

Отметим, что "Шахтер" имеет в своем активе 66 очков и на 11 опережает киевское "Динамо". "Олимпик" имеет 35 пунктов и находится на 4 - позиции, однако дончан может подвинуть "Александрия", которая имеет матч в запасе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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