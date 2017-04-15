"Шахтер" сдобу 21 победу в сезоне УПЛ

Уже в дебюте встречи "горняки" продемонстрировали нацеленность на выигрышный результат. Атаку правым флангом после верховой подачи Срны реализовал Тайсон - бразилец отправил мяч под перекладину ворот кипера Махарадзе. Ближе к перерыву отбор в центре поля игроками лидера чемпионата Украины увенчался вторым взятием ворот "олимпийцев". Марлос с центра поля запустил передачу на Бернарда и игрок по-бразильски обработал мяч, и удвоил счет - 2: 0.

После перерыва "оранжево-черные» не сбавили темпа и также забили дважды. Сначала перехват мяча на чужой части поля завершилось голом Коваленко, а затем за игру рукой Гришко арбитр назначил 11-метровый удар. Пенальти успешно пробил Феррейра - 4: 0.

Отметим, что "Шахтер" имеет в своем активе 66 очков и на 11 опережает киевское "Динамо". "Олимпик" имеет 35 пунктов и находится на 4 - позиции, однако дончан может подвинуть "Александрия", которая имеет матч в запасе.