"Шахтар" здобув 21 перемогу в сезоні УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Футболісти донецького “Шахтаря” в гостях розгромили інший клуб з Донецьку “Олімпік” у матчі 25 туру Ліги Парі-Матч, повідомляє кореспондент УНН.
Вже у дебюті зустрічі “гірники” продемонстрували націленість на виграшний результат. Атаку правим флангом після верхової подачі Срни реалізував Тайсон — бразилець відправив м’яч під поперечину воріт кіпера Махарадзе. Ближче до перерви відбір в центрі поля гравцями лідера чемпіонату України увінчався другим взяттям воріт “олімпійців”. Марлос з центру поля запустив передачу на Бернарда і гравець по-бразильські обробив м’яч, і подвоїв рахунок — 2:0.
По перерві “помаранчево-чорні” не збавили темпу і також забили двічі. Спочатку перехоплення м’яча на чужій частині поля завершилося голом Коваленка, а згодом за гру рукою Гришка арбітр призначив 11-метровий удар. Пенальті успішно пробив Факундо Феррейра — 4:0.
Відзначимо, що “Шахтар” має в своєму доробку 66 очок і на 11 випереджає київське “Динамо”. “Олімпік” має 35 пунктів і знаходиться на 4 — позиції, однак донеччан може посунути “Олександрія”, котра має матч в запасі.