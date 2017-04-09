"Шахтер" потерпел первое поражение в УПЛ

Открыть счет удалось "оранжево-черным". Комбинацию "в стеночку" между Бланко-Лещук и Бернардом результативно завершил бразилец. На перерыв клубы ушли при ничейном результате. Паритет эффектным дальним голом установил Александр Андриевский.

Три очка одесситам принес точный выстрел бразильского форварда Хорхе Элиаса на 68 минуте - 1:2.

Примечательно, что нападающий "Черноморца" Алексей Хобленко отдал две результативные передачи.

Заметим, что для "горняков" это поражение стало первым на внутренней арене в нынешнем сезоне. Однако, подопечные Паулу Фонсеки имеют 14 очков преимущества над "Динамо" и на один сыгранный матч больше главного конкурента.

Зато "Черноморец" набрал 31 очко и приблизился к зоне Лиги Европы на расстояние в четыре пункта.

Как сообщал УНН, "Карпаты" и "Днепр" завершили поединок результативной ничьей .