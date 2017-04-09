"Шахтар" зазнав першої поразки в УПЛ

Відкрити рахунок вдалося "помаранчево-чорним". Комбінацію "в стіночку" між Бланко-Лещуком та Бернардом результативно завершив бразилець. На перерву клуби пішли за нічийного результату. Паритет ефектним дальнім голом встановив Олександр Андрієвський.

Три очки одеситам приніс влучний постріл бразильського форварда Хорхе Еліаса на 68 хвилині – 1:2.

Примітно, що нападник "Чорноморця" Олексій Хобленко віддав дві результативні передачі.

Зауважимо, що для "гірників" ця поразка стала першою на внутрішній арені у нинішньому сезоні. Однак, підопічні Паулу Фонсеки мають 14 очок переваги над "Динамо" і на один зіграний матч більше від головного конкурента.

Натомість "Чорноморець" набрав 31 очко і наблизився до зони Ліги Європи на відстань у чотири пункти.

Як повідомляв УНН, "Карпати" і "Дніпро" завершили поєдинок результативною нічиєю.