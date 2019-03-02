"Шахтер" благодаря пенальти вырвал победу у "Черноморца"

Начало тайма был многообещающим. После нескольких атак подряд “Шахтер” уже на 10-й минуте создал голевой шанс: Виктор Коваленко получил мяч на входе в штрафную, подработал под правую ногу и пробил в ближний угол, вот только голкипер одесситов удар парировал. Однако с этого момента оборона “Черноморца” стала действовать более организованно и жестко, не позволяя “горнякам” разыгрывать свои быстрые комбинации и часто сбивая темп фолами.

Гости много владели мячом, но до ударов дело не доходило, “моряки” же в редкой контратаке сумели создать угрозу: Гошкодеря бил из-за пределов штрафной — Пятов справился. На перерыв команды ушли без голов.

Второй тайм оказался более динамичным за счет агрессивных действий “оранжево-черных” впереди. Уже в дебюте Тайсон, а затем и Тарас Степаненко с нескольких метров опасно били головой после навесов с правого фланга — оба раза немного неточно. На 60-й минуте на поле вышел Манор Соломон и не первым касанием мог отличиться, но мяч просвистел в сантиметрах от крестовины.

“Шахтер” полностью обосновался на половине поля соперника и с каждой минутой усиливал давление. Уже и Морозенко подстраховал голкипера и не позволил мячу залететь в дальний угол. Здесь же Соломон бросил в прорыв по флангу Тайсона, бразилец выкатил мяч на линию вратарской точно в ноги Мораеса, но удар Жуниора получился несильным и защитник хозяев вынес мяч с ленточки. А на 76-й минуте осада владений “Черноморца” принесла успех: Сергей Болбат заработал пенальти, а Марлос отличным ударом в левый от голкипера угол отметился единственным голом — 1:0.

Заметим, что 10 марта команду Паулу Фонсека ждет домашний поединок с “Карпатами”.