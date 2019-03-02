"Шахтар" завдяки пенальті вирвав перемогу у "Чорноморця"

Початок тайму був багатообіцяючим. Після декількох атак поспіль “Шахтар” вже на 10-й хвилині створив гольовий шанс: Віктор Коваленко отримав м’яч на вході в штрафну, підробив під праву ногу і пробив в ближній кут, ось тільки голкіпер одеситів удар парирував. Однак з цього моменту оборона “Чорноморця” стала діяти більш організовано і жорстко, не дозволяючи “гірникам” розігрувати свої швидкі комбінації і часто збиваючи темп фолами.

Гості багато володіли м’ячем, але до ударів справа не доходила, “моряки” ж в рідкісній контратаці зуміли створити загрозу: Гошкодеря бив з меж штрафного — П’ятов впорався. На перерву команди пішли без голів.

Другий тайм виявився більш динамічним за рахунок агресивних дій “оранжево-чорних” попереду. Уже в дебюті Тайсон, а потім і Тарас Степаненко з декількох метрів небезпечно били головою після навісів з правого флангу — обидва рази трохи неточно. На 60-й хвилині на поле вийшов Манор Соломон і чи не першим дотиком міг відзначитися, але м’яч просвистів в сантиметрах від хрестовини.

“Шахтар” повністю влаштувався на половині поля суперника і з кожною хвилиною посилював тиск. Вже і Морозенко підстрахував голкіпера і не дозволив м’ячу залетіти в дальній кут. Тут же Соломон кинув в прорив по флангу Тайсона, бразилець викотив м’яч на лінію воротарського точно в ноги Мораеса, але удар Жуніора вийшов несильним і захисник господарів виніс м’яч із стрічки. А на 76-й хвилині облога володінь “Чорноморця” принесла успіх: Сергій Болбат заробив пенальті, а Марлос відмінним ударом в лівий від голкіпера кут відзначився єдиним голом — 1:0.

Зауважимо, що 10 березня команду Паулу Фонсека чекає домашній поєдинок з “Карпатами”.