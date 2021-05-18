"Шахтер" заинтересовался лидером клуба итальянской Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Полузащитник итальянского "Сассуоло" Мануэль Локателли может продолжить карьеру в донецком "Шахтер", передает УНН со ссылкой на "Tuttomercatoweb".
Детали
В ближайшее время возглавить “горняков” имеет коуч “Сассуоло” Роберто Де Дзерби. Именно с этим связывают переход и его подопечного Локателли, ведь “Шахтер” проявляет интерес к нескольким игроков этой итальянской команды.
По данным издания, вице-чемпион Украины уже сделал трансферное предложение по спортсмену.
Отмечается, что перспективный 23-летний игрок также входит в сферу интересов итальянского “Ювентуса” и каталонской “Барселоны”.
Локателли провел за “Сассуоло” 98 игр, в которых забил семь голов и выполнил 11 голевых передач. Также футболист выступает за сборную Италии, за которую сыграл девять игр (1 + 1).
Дополнение
Трансферная стоимость футболиста составляет 35 млн. евро — самый дорогой исполнитель в ростере “Сассуоло”.