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"Шахтер" заинтересовался лидером клуба итальянской Серии А

Киев • УНН

 • 13701 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Полузащитник итальянского "Сассуоло" Мануэль Локателли может продолжить карьеру в донецком "Шахтер", передает УНН со ссылкой на "Tuttomercatoweb".

"Шахтер" заинтересовался лидером клуба итальянской Серии А

Детали

В ближайшее время возглавить “горняков” имеет коуч “Сассуоло” Роберто Де Дзерби. Именно с этим связывают переход и его подопечного Локателли, ведь “Шахтер” проявляет интерес к нескольким игроков этой итальянской команды.

По данным издания, вице-чемпион Украины уже сделал трансферное предложение по спортсмену.

Отмечается, что перспективный 23-летний игрок также входит в сферу интересов итальянского “Ювентуса” и каталонской “Барселоны”.

Локателли провел за “Сассуоло” 98 игр, в которых забил семь голов и выполнил 11 голевых передач. Также футболист выступает за сборную Италии, за которую сыграл девять игр (1 + 1).

Дополнение

Трансферная стоимость футболиста составляет 35 млн. евро — самый дорогой исполнитель в ростере “Сассуоло”.

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