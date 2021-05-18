"Шахтар" зацікавився лідером клубу італійської Серії А

Деталі

Найближчим часом очолити "гірників" має коуч "Сассуоло" Роберто Де Дзербі. Саме з цим пов'язують перехід і його підопічного Локателлі, адже "Шахтар" проявляє інтерес до кількох гравців цієї італійської команди.

За даними видання, віце-чемпіон України вже зробив трансферну пропозицію по спортсмену.

Зазначається, що перспективний 23-річний гравець також входить до сфери інтересів італійського "Ювентуса" та каталонської "Барселони".

Локателлі провів за "Сассуоло" 98 ігор, в яких забив сім голів і виконав 11 гольових передач. Також футболіст виступає за збірну Італії, за яку зіграв дев'ять ігор (1+1).

Доповнення

Трансферна вартість футболіста складає 35 млн. євро – найдорожчий виконавець у ростері "Сассуоло".