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"Шахтар" зацікавився лідером клубу італійської Серії А

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Півзахисник італійського "Сассуоло" Мануель Локателлі може продовжити кар'єру в донецькому "Шахтар", передає УНН з посиланням на "Tuttomercatoweb".

"Шахтар" зацікавився лідером клубу італійської Серії А

Деталі

Найближчим часом очолити "гірників" має коуч "Сассуоло" Роберто Де Дзербі. Саме з цим пов'язують перехід і його підопічного Локателлі, адже "Шахтар" проявляє інтерес до кількох гравців цієї італійської команди.

За даними видання, віце-чемпіон України вже зробив трансферну пропозицію по спортсмену.

Зазначається, що перспективний 23-річний гравець також входить до сфери інтересів італійського "Ювентуса" та каталонської "Барселони".

Локателлі провів за "Сассуоло" 98 ігор, в яких забив сім голів і виконав 11 гольових передач. Також футболіст виступає за збірну Італії, за яку зіграв дев'ять ігор (1+1).

Доповнення

Трансферна вартість футболіста складає 35 млн. євро – найдорожчий виконавець у ростері "Сассуоло".

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