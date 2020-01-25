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"Шахтер" с победы стартовал на сборах в Турции

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. Подопечные Луиша Каштру в турецком Белеке встретились с представителем чемпионата Польши “Лехом”, который в прошлом сезоне занял 8-е место в своей лиге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “горняков”.

"Шахтер" с победы стартовал на сборах в Турции

В первом тайме Пятову несколько раз пришлось реагировать на удары поляков с рикошетом и просчитывать эпизоды, вовремя действуя на выходе. Матч не был богатым на голевые шансы. “Шахтер” мог забить в самом дебюте, однако Мораес толком не попал по мячу после прострела Исмаили.

Во втором тайме игра дробилась сериями замен, при этом “горняки” с 50-й минуты вели в счете. Первый гол собрания в активе Кривцова: он остался в чужой штрафной после стандарта, Болбат выполнил кросс справа, мяч от Шатки срикошетил именно в ноги Сергею и был отправлен им в правый угол. Этот мяч стал единственным во встрече — 1:0.

Состав “Шахтера”: Пятов (к) (Шевченко, 46 минута; Трубин, 68), Болбат (Кирюханцев, 68), Кривцов (Муравский, 76), Матвиенко (Хочолава, 61), Исмаили (Сиприано, 61), Степаненко ( Маркос Антонио, 61), Тете (Коваленко, 46), Марлос (Вакула, 68), Алан Патрик (Бондаренко, 61), Тайсон (Коноплянка, 46), Мораес (Фернандо, 46; сикан, 82).

Заметим, что клуб Каштру 26 января в 16:30 проведут следующий контрольный матч с сербской “Войводиной”.

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