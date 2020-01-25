"Шахтар" з перемоги стартував на зборах в Туреччині

У першому таймі Пятову кілька разів довелося реагувати на удари поляків з рикошетами й читати епізоди, вчасно діючи на виході. Матч не був багатим на гольові шанси. “Шахтар” міг забити в самому дебюті, однак Мораес як слід не влучив по м’ячу після прострілу Ісмаїлі.

У другому таймі гра дробилася серіями замін, при цьому “гірники” від 50-ї хвилини вели в рахунку. Перший гол зборів в активі Кривцова: він лишився в чужому штрафному після стандарту, Болбат виконав крос праворуч, м’яч від Шатки зрикошетив саме в ноги Сергієві і був відправлений ним у правий кут. Цей м’яч став єдиним у зустрічі — 1:0.

Склад “Шахтаря”: Пятов (к) (Шевченко, 46 хвилина; Трубін, 68), Болбат (Кирюханцев, 68), Кривцов (Муравський, 76), Матвієнко (Хочолава, 61), Ісмаїлі (Сіпріано, 61), Степаненко (Маркос Антоніо, 61), Тете (Коваленко, 46), Марлос (Вакула, 68), Алан Патрік (Бондаренко, 61), Тайсон (Коноплянка, 46), Мораес (Фернандо, 46; Сікан, 82).

Зауважимо, що клуб Каштру 26 січня о 16:30 проведуть наступний контрольний матч із сербською “Войводіною”.