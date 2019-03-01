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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 124411 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

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"Шахтер" потратил 15 млн. евро на трансфер бразильского вингера

"Шахтер" потратил 15 млн. евро на трансфер бразильского вингера

Киев  •  УНН

 • 8431 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. ФК "Шахтер" подписал контракт с бразильским вингером молодежной сборной Бразилии и клуба "Гремио" Тете, сообщает УНН со ссылкой на сайт "горняков".

Тете уже прибыл в расположение команды и вскоре приступит к тренировкам.

"Мы приобрели Тете за 15 млн. евро. 10 млн., полученные от продажи Ракицкого, плюс добавили часть от трансфера Фреда - и инвестировали в приобретение молодого талантливого футболиста. Верим, что это наше будущее, что Тете вырастет в большую звезду. Что касается клаусула или отступных, то на сегодняшний день мы установили рекордную для нас сумму - 150 млн. евро", - заявил гендиректор Сергей Палкин.

19-летний Тете один из самых перспективных игроков Бразилии. С 8 лет воспитывался в системе "Гремио" из Порту-Алегри. "Шахтер" приобрел полузащитника до его перехода во взрослый футбол. Тете еще не дебютировал в первой команде "трехцветных", а выступал в юношеских и молодежных составах, демонстрируя неплохую результативность (5 голов на юниорском кубке Сан-Паулу и 4 мяча на Копа Риу-Гранди-ду-Сул - 2018).

Стоит отметить, что нынешней зимой Тете в составе сборной Бразилии U-20 вместе с Маркиньос Сиприано и Маркосом Антонио участвовал в юношеском чемпионате Южной Америки в Чили. Провел 7 матчей (4 выхода на замену), в пересчете на 90 минут выполнил 5 обвидок и выиграл в среднем 43 процента единоборств.

Кроме того добавим, в сентябре 2018 Тете по приглашению наставника Тит тренировался с национальной сборной Бразилией.

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