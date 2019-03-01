"Шахтер" потратил 15 млн. евро на трансфер бразильского вингера

Тете уже прибыл в расположение команды и вскоре приступит к тренировкам.

"Мы приобрели Тете за 15 млн. евро. 10 млн., полученные от продажи Ракицкого, плюс добавили часть от трансфера Фреда - и инвестировали в приобретение молодого талантливого футболиста. Верим, что это наше будущее, что Тете вырастет в большую звезду. Что касается клаусула или отступных, то на сегодняшний день мы установили рекордную для нас сумму - 150 млн. евро", - заявил гендиректор Сергей Палкин.

19-летний Тете один из самых перспективных игроков Бразилии. С 8 лет воспитывался в системе "Гремио" из Порту-Алегри. "Шахтер" приобрел полузащитника до его перехода во взрослый футбол. Тете еще не дебютировал в первой команде "трехцветных", а выступал в юношеских и молодежных составах, демонстрируя неплохую результативность (5 голов на юниорском кубке Сан-Паулу и 4 мяча на Копа Риу-Гранди-ду-Сул - 2018).

Стоит отметить, что нынешней зимой Тете в составе сборной Бразилии U-20 вместе с Маркиньос Сиприано и Маркосом Антонио участвовал в юношеском чемпионате Южной Америки в Чили. Провел 7 матчей (4 выхода на замену), в пересчете на 90 минут выполнил 5 обвидок и выиграл в среднем 43 процента единоборств.

Кроме того добавим, в сентябре 2018 Тете по приглашению наставника Тит тренировался с национальной сборной Бразилией.