"Шахтар" витратив 15 млн. євро на трансфер бразильського вінгера

Тете вже прибув в розташування команди і незабаром приступить до тренувань.

"Ми придбали Тете за 15 млн. євро. 10 млн., отримані від продажу Ракицького, плюс додали частину від трансферу Фреда - і інвестували в придбання молодого талановитого футболіста. Віримо, що це наше майбутнє, що Тете виросте у велику зірку. Що стосується клаусули або відступних, то на сьогоднішній день ми встановили рекордну для нас суму - 150 млн. євро", - заявив гендиректор Сергій Палкін.

19-річний Тете один з найперспективніших гравців Бразилії. З 8 років виховувався в системі "Греміо" з Порту-Алегрі. "Шахтар" придбав півзахисника до його переходу в дорослий футбол. Тете ще не дебютував у першій команді "триколірних", а виступав в юнацьких та молодіжних складах, демонструючи непогану результативність (5 голів на юніорському кубку Сан-Паулу і 4 м'ячі на Копа Ріу-Гранді-ду-Сул - 2018).

Варто зазначити, що нинішньої зими Тете в складі збірної Бразилії U-20 разом з Маркіньосом Сіпріано і Маркосом Антоніо брав участь в юнацькому чемпіонаті Південної Америки в Чилі. Провів 7 матчів (4 виходи на заміну), в перерахунку на 90 хвилин виконав 5 обвідок і виграв в середньому 43 відсотки єдиноборств.

Окрім того додамо, у вересні 2018 року Тете на запрошення наставника Тіте тренувався з національною збірною Бразилією.