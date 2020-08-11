"Шахтер" отправился в Германию на игру Лиги Европы

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82425 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101772 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126479 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107232 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127200 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101192 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102022 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104042 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101953 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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"Шахтер" отправился в Германию на игру Лиги Европы

"Шахтер" отправился в Германию на игру Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 10194 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Донецкий "Шахтер" взял курс на Германию, где состоятся решающие поединки Лиги Европы УЕФА. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт "горняков".

Делегация “Шахтера”, которую возглавил генеральный директор клуба Сергей Палкин, игроки и тренеры в течение двух с половиной часов совершили перелет из Киева в Дюссельдорф.

Главный тренер дончан Луиш Каштру выбрал 26 футболистов, которые будут бороться за выход на поле в матчах плей-офф Лиги Европы:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Витао, Давид Хочолава, Николай Матвиенко

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Александр Пихальонок, Марлос, Тете, Дентиньо, Фернандо, Тайсон, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан.

Добавим, 11 августа на “Арене АуфШальке” в Гельзенкирхене украинский чемпион в четвертьфинале Лиги Европы встретятся со швейцарским “Базелем”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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