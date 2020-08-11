"Шахтер" отправился в Германию на игру Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Донецкий "Шахтер" взял курс на Германию, где состоятся решающие поединки Лиги Европы УЕФА. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт "горняков".
Делегация “Шахтера”, которую возглавил генеральный директор клуба Сергей Палкин, игроки и тренеры в течение двух с половиной часов совершили перелет из Киева в Дюссельдорф.
Главный тренер дончан Луиш Каштру выбрал 26 футболистов, которые будут бороться за выход на поле в матчах плей-офф Лиги Европы:
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко
Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Витао, Давид Хочолава, Николай Матвиенко
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Александр Пихальонок, Марлос, Тете, Дентиньо, Фернандо, Тайсон, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано
Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан.
Добавим, 11 августа на “Арене АуфШальке” в Гельзенкирхене украинский чемпион в четвертьфинале Лиги Европы встретятся со швейцарским “Базелем”.