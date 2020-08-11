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"Шахтар" відправився в Німеччину на гру Ліги Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Донецький “Шахтар” взяв курс на Німеччину, де відбудуться вирішальні поєдинки Ліги Європи УЄФА. Про це передає УНН з посиланням на сайт “гірників”.

Делегація “Шахтаря”, яку очолив генеральний директор клубу Сергій Палкін, гравці й тренери протягом двох із половиною годин здійснили переліт з Києва до Дюссельдорфа.

Головний тренер донеччан Луїш Каштру обрав 26 футболістів, які боротимуться за вихід на поле у матчах плей-офф Ліги Європи:

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко

Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Вітао, Давид Хочолава, Микола Матвієнко

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Олександр Пихальонок, Марлос, Тете, Дентіньо, Фернандо, Тайсон, Євген Коноплянка, Манор Соломон, Сергій Болбат, Маркіньос Сіпріано

Нападники: Жуніор Мораес, Даниїл Сікан.

Додамо, 11 серпня на “Арені АуфШальке” в Гельзенкірхені український чемпіон у чвертьфіналі Ліги Європи зустрінуться зі швейцарським “Базелем”.

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