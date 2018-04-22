"Шахтер" в результативной манере обыграл полтавскую "Ворсклу"

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 14589 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 35555 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 60637 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 75268 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 100688 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 137734 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 104456 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 134271 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187220 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 283627 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 148095 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 137320 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 118995 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 164146 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 110008 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 110526 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 164679 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 406558 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 364965 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 449702 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 12348 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 12933 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 23274 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 33768 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 39722 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

"Шахтер" в результативной манере обыграл полтавскую "Ворсклу"

Киев • УНН

 • 11135 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В центральном противостоянии 28-го тура Премьер-лиги “Шахтер” принимал “Ворсклу”. Матч между лидером и третьей командой чемпионата проходил в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба “Шахтера”, передает УНН.

"Шахтер" в результативной манере обыграл полтавскую "Ворсклу"

“Шахтер” начал с мощного штурма, и в первые пятнадцать минут события развивались у ворот гостей. “Горняки” реализовали на момент 23-й минуте: Марлос на правом фланге получил мяч от Бутко, обыгрался с Фредом, вошел в штрафную и фирменным обводящим ударом поразил дальний угол — 1:0.

Едва стартовала вторая половина, как “Шахтер” удвоил преимущество, а потом забил и третий гол. Исмаили на замахе убрал Даллку и выкатил под удар Марлосу, которому оставалось просто не промахнуться с пары метров — 2:0. А уже через три минуты Богдан Бутко так же удобно выложил мяч на ногу Виктору Коваленко — 3:0.

Полтавчанам нечего было терять, так что они всей командой бросились вперед и сумели вернуть интригу. Коломоец подкараулил ошибку и переиграл Пятова, а затем Сергийчук принял мяч в центре штрафной и был точен (3:2). Напряжение в матче не убывало до последних минут, хотя ближе к голу были “горняки”: Кайоде и Зубков выходили один на один — оба раза дуэль оставалась за вратарем, Бутко идеально подал на Кайоде, Ларри бил головой в противоход, но сейв Ткаченко выручил полтавчан. И все же последнее слово было за хозяевами. Фред оказался на левом фланге и подключил Дентиньо, тот в касание прострелил в штрафную, а Алан Патрик также с лета поразил дальнюю девятку — 4:2.

“Мы провели отличную игру в атаке. Возможно, создали большое количество явных голевых моментов, все время доминировали и контролировали соперника: до перерыва „Ворскла“ фактически не смогла добраться до наших ворот. Очень здорово начали второй тайм, но первым пропущенным голом позволили полтавчанам поверить в свои силы, в результате чего они единственный раз дошли до заключительной стадии и забили. Перед этим Зубков и Кайоде выходили один на один и могли решать исход встречи. Впрочем, даже при 3:2 гости не создавали опасности, а у нас и дальше возникали голевые эпизоды. Мы отличились еще раз, хотя в целом могли оформить шесть-семь мячей”, — сказал Паулу Фонсека.

Таким образом, “Шахтер” вернул 6-очковый отрыв

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88