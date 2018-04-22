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"Шахтар" у результативній манері обіграв полтавську "Ворсклу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. У центральному протистоянні 28-го туру Прем’єр-ліги “Шахтар” приймав “Ворсклу”. Матч між лідером і третьою командою чемпіонату проходив у Харкові. Про це повідомляє прес-служба “Шахтаря”, передає УНН.

"Шахтар" у результативній манері обіграв полтавську "Ворсклу"

“Шахтар” почав з потужного штурму, і в перші п’ятнадцять хвилин події розгорталися біля воріт гостей. “Гірники” реалізували момент на 23-й хвилині: Марлос на правому фланзі отримав м’яч від Бутко, обігрався з Фредом, увійшов в штрафну і фірмовим обвідним ударом забив у дальній кут — 1:0.

Ледве стартувала друга половина, як “Шахтар” подвоїв перевагу, а потім забив і третій гол. Ісмаїлі на замаху прибрав Даллку і викотив під удар Марлоса, якому залишалося просто не промахнутися з пари метрів — 2:0. А вже через три хвилини Богдан Бутко так само зручно виклав м’яч на ногу Віктору Коваленко — 3:0.

Полтавцям нічого було втрачати, так що вони всією командою кинулися вперед і зуміли повернути інтригу. Коломоєць підкараулив помилку і переграв Пятова, а потім Сергійчук прийняв м’яч в центрі штрафного і був точний (3:2). Напруга в матчі не спадала аж до останніх хвилин, хоча ближче до голу були “гірники”: Кайоде і Зубков виходили один на один — обидва рази дуель залишалася за воротарем, Бутко ідеально подав на Кайоде, Ларрі бив головою у протихід, але сейв Ткаченка виручив полтавчан. І все ж останнє слово було за господарями. Фред опинився на лівому фланзі і підключив Дентіньо, той в дотик прострілив у штрафну, а Алан Патрік також з літа вразив дальню дев’ятку — 4:2.

“Ми провели чудову гру в атаці. Можливо, створили найбільшу кількість явних гольових моментів, весь час домінували і контролювали суперника: до перерви „Ворскла“ фактично не змогла дістатися до наших воріт. Дуже здорово почали другий тайм, але першим пропущеним голом дозволили полтавчанам повірити в свої сили, внаслідок чого вони єдиний раз дійшли до завершальної стадії і забили. Перед цим Зубков і Кайоде виходили один на один і могли вирішувати результат зустрічі. Втім, навіть при 3:2 гості не створювали небезпеки, а у нас і далі виникали гольові епізоди. Ми відзначилися ще раз, хоча в цілому могли оформити шість-сім м’ячів”, — сказав Паулу Фонсека.

Таким чином, “Шахтар” повернув 6-очковий відрив

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