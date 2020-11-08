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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 8151 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 36354 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 78163 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 109668 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 87908 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 96147 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102425 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101319 просмотра

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"Шахтер" в игре в большинстве разгромил "Динамо"

"Шахтер" в игре в большинстве разгромил "Динамо"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. В центральном поединке 9-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" принимало "Шахтер", передает УНН.

Ошибка при выходе из ворот голкипера Нещерета стоила "Динамо" пропущенного мяча на 34-ой минуте - забил головой Мораес. Грубый подкат Сидорчука на Корниенко привел к удалению полузащитника киевлян.

Удар Степаненко на 65-ой минуте стал голевым благодаря рикошету - 2:0. Еще один выстрел с дальней дистанции от Алана Патрика привел к итоговому результату - 3:0.

Добавим, "Динамо" осталось лидером чемпионата - 20 очков. "Шахтер" второй - 19.

Как сообщалось ранее в УНН, "Рух" в матче УПЛ в большинстве не сумел обыграть "Ингулец".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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