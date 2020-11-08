"Шахтар" у грі в більшості розгромив "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопад. УНН. У центральному поєдинку 9-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" приймало "Шахтар", передає УНН.
Помилка при виході з воріт голкіпера Нещерета коштувала "Динамо" пропущеного м'яча на 34-ій хвилині - забив головою Мораес. Грубий підкат Сидорчука на Корнієнку призвів до вилучення півзахисника киян.
Удар Степаненка на 65-ій хвилині став гольовим завдяки рикошету – 2:0. Ще один постріл з дальньої дистанції від Алана Патріка призвів до підсумкового результату – 3:0.
Додамо, "Динамо" залишилося лідером чемпіонату – 20 очок. "Шахтар" другий – 19.
Як повідомлялося раніше в УНН, "Рух" у матчі УПЛ у більшості не зумів обіграти "Інгулець".