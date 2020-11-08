"Рух" у матчі УПЛ у більшості не зумів обіграти "Інгулець"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопад. УНН. ФК "Рух" у 9-му турі Української Прем’єр-Ліги розписав "мирову" із петровським "Інгульцем", передає УНН із посиланням на сайт УПЛ.
Обидва суперники в особистих зустрічах більше одного голу за матч ще не забивали. Цього разу було багато боротьби, порушень правил та голів.
До звітного матчу "Рух" та "Інгулець" ще не знали смаку перемог в УПЛ. У господарів були всі передумови, аби нарешті перервати безвиграшну серію.
Перед перервою команда Сергія Лавриненка залишилася у меншості (червона картка на 39-ій хвилині у Кучеренка). Львів’яни зуміли скористатися чисельною перевагою, але втримати такий потрібний результат підопічні Івана Федика не змогли, більше того, могли й програти цю зустріч – 2:2.
Зазначимо, що голами за "Рух" відзначились Мар’ян Мисик (51) та Даниїл Кондраков (55, пенальті). У гостей – Младен Бартулович (17, пенальті) і Олександр Козак (57).
Додамо також, "Інгулець" з 7 очками йде 11-м, а "Рух" передостанній - 13-й (4).
Як повідомлялося раніше в УНН, пенальті принесло перемогу "Олександрії" у матчі проти "Львова".