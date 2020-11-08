"Рух" в матче УПЛ в большинстве не сумел обыграть "Ингулец"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. ФК "Рух" в 9-м туре Украинской Премьер-Лиги расписал "мировую" с петровским "Ингульцом", передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Оба соперника в личных встречах больше одного гола за матч еще не забивали. На этот раз было много борьбы, нарушений правил и голов.
К отчетному матчу "Рух" и "Ингулец" еще не знали вкуса побед в УПЛ. У хозяев были все предпосылки, чтобы наконец прервать безвыигрышную серию.
Перед перерывом команда Сергея Лавриненко осталась в меньшинстве (красная карточка на 39-ой минуте у Кучеренко). Львовяне сумели воспользоваться численным преимуществом, но удержать такой нужный результат подопечные Ивана Федько не смогли, более того, могли и проиграть эту встречу - 2:2.
Отметим, что голами за "Рух" отличились Марьян Мысык (51) и Даниил Кондраков (55, пенальти). У гостей - Младен Бартулович (17, пенальти) и Александр Козак (57).
Добавим также, "Ингулец" с 7 очками идет 11-м, а "Рух" предпоследний - 13-й (4).
Как сообщалось ранее в УНН, пенальти принесло победу "Александрии" в матче против "Львова".