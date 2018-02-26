"Шахтер" разгромил "Звезду" и получил 15 победу в УПЛ

“Горняки” с первых секунд завладели инициативой и очень быстро повели в счете. На 14-й минуте Алан Патрик пасом разрезал всю оборону соперника и вывел Феррейра один на один с Пастом — 1:0.

На достигнутом дончане решили не останавливаться, вскоре дважды укрепив свое преимущество: Исмаили прострелил с фланга, а Виктор Коваленко беспрепятственно поразил цель — 2:0. И сразу же Феррейра обыгрался с Марлосом на подступах к штрафной, и последний вколотил мяч под дальнюю штангу — 3:0 (длительная 21-я минута).

“Шахтер” полностью доминировал на поле, сумев до перерыва забить еще два мяча. Тайсон выдал великолепный пас на ход Марлос, который эффектно перебросил вратаря, записав на свой счет дубль. Перед самым свистком на перерыв дубль оформил также Феррейра — 5:0.

“Великолепная игра в нашем исполнении. Мы были крепкими изначально и уже в первом тайме забили пять мячей. Действовали на высоком уровне и в отличном темпе. Возникало много качественных эпизодов, где мы могли оформить еще два-три гола”, — прокомментировал победу наставник Паулу Фонсека.

Заметим, что следующий матч “Шахтер” проведет 4 марта в 19:30. В 22-м туре национального Премьер-лиги “горняки” на выезде встретятся с “Карпатами”.