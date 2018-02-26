"Шахтар" розгромив "Зірку" та здобув 15 перемогу в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У 21-му турі Української Прем’єр-ліги України “Шахтар” на ОСК “Металіст” приймав кропивницьку “Зірку”, інформує УНН з посиланням на сайт “Шахтаря”.
“Гірники” від перших секунд заволоділи ініціативою й дуже швидко повели в рахунку. На 14-й хвилині Алан Патрік пасом розрізав усю оборону суперника та вивів Факундо Феррейру сам на сам із Пастом — 1:0.
На досягнутому донеччани вирішили не спинятись, невдовзі двічі зміцнивши власну перевагу: Ісмаїлі прострілив із флангу, а Віктор Коваленко без перешкод вразив ціль — 2:0. Й одразу ж Факундо Феррейра обігрався з Марлосом на підступах до штрафного, і останній вколотив м’яч під дальню штангу — 3:0 (тривала 21-ша хвилина).
“Шахтар” цілковито домінував на полі, зумівши до перерви забити ще два м’ячі. Тайсон видав чудовий пас на хід Марлосу, який ефектно перекинув воротаря, записавши на свій рахунок дубль. Перед самим свистком на перерву дубль оформив також Факундо Феррейра — 5:0.
“Чудова гра в нашому виконанні. Ми були міцними від самого початку і вже в першому таймі забили п’ять м’ячів. Діяли на високому рівні й у відмінному темпі. Виникало багато якісних епізодів, де ми могли оформити ще два-три голи”, — прокоментував звитягу наставник Паулу Фонсека.
Зауважимо, що наступний матч “Шахтар” проведе 4 березня о 19:30. У 22-му турі національної Прем’єр-ліги “гірники” на виїзді зустрінуться з “Карпатами”.