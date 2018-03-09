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"Шахтер" разгромил "Ворсклу" в матче-открытии второго этапа УПЛ

Киев  •  УНН

 • 11035 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. ФК “Ворскла” в Полтаве принимал “Шахтер” в стартовой встрече второго этапа верхней шестерки Украинской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.

Фаворит противостояния начал подтверждать свой класс на 22 минуте. Тогда перепасовка на левом фланге между Исмаили и Бернардом закончилась результативной передачей последнего на Феррейра. Аргентинец в падении головой переправил мяч в сетку.

Второе взятие ворот хозяев не заставило себя долго ждать. Марлос отправил проникающую передачу за спину защитнику и Фаррейра оформил дубль, пробив эффектно в одно касание с лету — 2:0.

Точку во встрече была поставлены в середине следующей 45-минутки — Марлос прошел трех игроков и был сбит в штрафной полтавчан. Сам пострадавший и исполнил 11-метровый — 3:0.

Таким образом, “Шахтер” набрал 54 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице. “Ворскла” осталась третьей с 37 баллами.

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