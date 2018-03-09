"Шахтар" розгромив "Ворсклу" у матчі-відкритті другого етапу УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. ФК “Ворскла” у Полтаві приймав “Шахтар” у стартовій зустрічі другого етапу верхньої шістки Української Прем’єр-ліги, передає кореспондент УНН.
Фаворит протистояння почав підтверджувати свій клас на 22 хвилині. Тоді перепасовка на лівому фланзі між Ісмаїлі та Бернардом закінчилася результативною передачею останнього на Факундо Феррейру. Аргентинець у падінні головою переправив м’яч у сітку.
Друге взяття воріт господарів не змусило себе довго чекати. Марлос відправив проникаючу передачу за спину захисникові і Фаррейра оформив дубль, пробивши ефектно в один дотик з льоту — 2:0.
Крапку у зустрічі була поставлені в середині наступної 45-хвилинки — Марлос пройшов трьох гравців і був збитий у штрафній полтавчан. Сам постраждалий і виконав 11-метровий — 3:0.
Таким чином, “Шахтар” набрав 54 очки і зміцнив лідерство у турнірній таблиці. “Ворскла” залишилась 3-ю із 37 балами.