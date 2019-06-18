"Шахтер" назвал лучшего футболиста клуба в сезоне

По результатам голосования победителем стал капитан коллектива Тайсон, который набрал 3129 баллов.



Второе место занял голкипер Андрей Пятов с 1411 голосами. Далее расположились Марлос (797), Жуниор Мораес (788) и Тарас Степаненко (486).



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Стоит отметить, что в прошлом сезоне 31-летний бразильский полузащитник провел 35 матчей, отличился 6 забитыми мячами и 15 ассистами. Фанаты трижды называли его лучшим игроком месяца - в сентябре, ноябре и мае.