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"Шахтар" назвав найкращого футболіста клубу в сезоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Вболівальники "Шахтаря" визначили кращого футболіста команди в сезоні-2018/19, повідомляє УНН з посиланням на сайт "гірників".

"Шахтар" назвав найкращого футболіста клубу в сезоні

За результатами голосування переможцем став капітан колективу Тайсон, який набрав 3 129 балів.

Друге місце зайняв голкіпер Андрій П'ятов з 1 411 голосами. Далі розташувалися Марлос (797), Жуніор Мораес (788) і Тарас Степаненко (486).

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Варто відзначити, що в минулому сезоні 31-річний бразильський півзахисник провів 35 матчів, відзначився 6 забитими м'ячами і 15 асистами. Фанати тричі називали його найкращим гравцем місяця - у вересні, листопаді та травні.

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