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Футболіст "Шахтаря" перейшов у казанський "Рубін"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. 24-річний півзахисник "Шахтаря" Олег Данченко продовжить кар'єру в казанському "Рубіні", інформує УНН з посиланням на сайти обох клубів.

Футболіст "Шахтаря" перейшов у казанський "Рубін"

24-річний українець заключив угоду терміном на чотири роки.

"Я отримав пропозицію в кінці чемпіонату, все зважив і прийняв позитивне рішення. Радий, що підписав контракт з таким клубом і готовий до тренувань. Враження хороші. Знайомий з деякими футболістами - з Юрою Дюпіним і Камілем Закіровим, яких теж тільки підписали, я з ними перетинався в "Анжі". Знаю, що Роман Шаронов і Олег Кузьмін були хорошими футболістами, яскраво грали за "Рубін". Проти Олега Олександровича грав на фланзі. Думаю, вони будуть рости і ставати хорошими тренерами" - зізнався Данченко.

Зауважимо, у складі "гірників" Данченко відіграв 12 матчів і забив 1 гол в першій половині сезону-2018/19, а у другій частині захищав кольори російського "Єнісею".

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