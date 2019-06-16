Футболіст "Шахтаря" перейшов у казанський "Рубін"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. 24-річний півзахисник "Шахтаря" Олег Данченко продовжить кар'єру в казанському "Рубіні", інформує УНН з посиланням на сайти обох клубів.
24-річний українець заключив угоду терміном на чотири роки.
"Я отримав пропозицію в кінці чемпіонату, все зважив і прийняв позитивне рішення. Радий, що підписав контракт з таким клубом і готовий до тренувань. Враження хороші. Знайомий з деякими футболістами - з Юрою Дюпіним і Камілем Закіровим, яких теж тільки підписали, я з ними перетинався в "Анжі". Знаю, що Роман Шаронов і Олег Кузьмін були хорошими футболістами, яскраво грали за "Рубін". Проти Олега Олександровича грав на фланзі. Думаю, вони будуть рости і ставати хорошими тренерами" - зізнався Данченко.
Зауважимо, у складі "гірників" Данченко відіграв 12 матчів і забив 1 гол в першій половині сезону-2018/19, а у другій частині захищав кольори російського "Єнісею".