Футболист "Шахтера" перешел в казанский "Рубин"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. 24-летний полузащитник "Шахтера" Олег Данченко продолжит карьеру в казанском "Рубине", информирует УНН со ссылкой на сайты обоих клубов.
24-летний украинец заключил соглашение сроком на четыре года.
"Я получил предложение в конце чемпионата, все взвесил и принял положительное решение. Рад, что подписал контракт с таким клубом и готов к тренировкам. Впечатления хорошие. Знакомый с некоторыми футболистами - с Юрой Дюпиным и Камилем Закировым, которых тоже только подписали, я с ними пересекался в "Анжи". Знаю, что Роман Шаронов и Олег Кузьмин были хорошими футболистами, ярко играли за "Рубин". Против Олега Александровича играл на фланге. Думаю, они будут расти и становиться хорошими тренерами" - признался Данченко.
Заметим, что в составе "горняков" Данченко сыграл 12 матчей и забил 1 гол в первой половине сезона-2018/19, а во второй части защищал цвета российского "Енисея".