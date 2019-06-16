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Футболист "Шахтера" перешел в казанский "Рубин"

Киев • УНН

 • 10331 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. 24-летний полузащитник "Шахтера" Олег Данченко продолжит карьеру в казанском "Рубине", информирует УНН со ссылкой на сайты обоих клубов.

Футболист "Шахтера" перешел в казанский "Рубин"

24-летний украинец заключил соглашение сроком на четыре года.

"Я получил предложение в конце чемпионата, все взвесил и принял положительное решение. Рад, что подписал контракт с таким клубом и готов к тренировкам. Впечатления хорошие. Знакомый с некоторыми футболистами - с Юрой Дюпиным и Камилем Закировым, которых тоже только подписали, я с ними пересекался в "Анжи". Знаю, что Роман Шаронов и Олег Кузьмин были хорошими футболистами, ярко играли за "Рубин". Против Олега Александровича играл на фланге. Думаю, они будут расти и становиться хорошими тренерами" - признался Данченко.

Заметим, что в составе "горняков" Данченко сыграл 12 матчей и забил 1 гол в первой половине сезона-2018/19, а во второй части защищал цвета российского "Енисея".

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