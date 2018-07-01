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"Шахтер" матчем с болгарским "ЦСКА" завершил первый межсезонный сбор

"Шахтер" матчем с болгарским "ЦСКА" завершил первый межсезонный сбор

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Донецкий “Шахтер” завершил первый сбор в немецком Грассау спарринг с софийским “ЦСКА”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “горняков”.

Первый тайм прошел в плотной борьбе, но практически без опасных моментов. Дончане преимущественно контролировали мяч, пытались развивать позиционные атаки, однако болгары почти не ошибались у своих ворот. Пару раз заострял длинными вертикальными забросами за спины защитникам Александр Пихаленок, и после одной из таких передач Тотовицкий навесил на линию вратарской, а Фернандо пробил в сантиметрах над перекладиной.

После окончания перерыва Паулу Фонсека обычно полностью сменил состав, а вот рисунок игры ничуть не изменился, даже наоборот: “Шахтер” еще больше владел мячом и практически замкнул “ЦСКА” на их половине поля. Уже в дебюте “горняки” едва не открыли счет. Виктор Коваленко пробивал в касание после прострела справа — рядом со штангой. Пару раз угрожал воротам соперника Ярослав Ракицкий.

Лишь в последние десять минут команды смелее пошли вперед. Мораес выскочил на ворота по месту правого инсайда — удар с острого угла отразил Петров, софийцы ответили двумя своими моментами: Йорданов замыкал передачу с правого фланга, однако с семи метров пробил выше, а затем Иван Ордец блокировал опасный удар Антова. Таким образом, голов во встрече не произошло — 0:0.

Состав “Шахтера” (1-й тайм): А. Шевченко, Бутко, Хочолава (Ордец, 21 мин), Кривцов, Данченко, Степаненко (к), Пихаленок, Фернандо (Зубков, 38), Коваленко, Дентиньо, Тотовицкий.

“Шахтер” (2-й тайм): Кудрик, Матвиенко, Ракицкий, Ордец, Додо, Малышев, Патрик, Болбат, Коваленко (Дентиньо, 61, Тотовицкий, 76), Зубков, Мораес.

Стоит отметить, что в стартовом составе в свитере “оранжево-черных” дебютировал голкипер Алексей Шевченко.

Добавим также, после матча “горняки” вернулись в Украину и получат два выходных, а 3 июля отправятся в Австрию на второй сбор.

Украинские Национальные Новости

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