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"Шахтар" матчем з болгарським "ЦСКА" завершив перший міжсезонний збір

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Донецький “Шахтар” завершив перший збір в німецькому Грассау спарингом з софійським “ЦСКА”, інформує УНН з посиланням на прес-службу “гірників”.

Перший тайм пройшов в щільній боротьбі, але практично без небезпечних моментів. Донеччани переважно контролювали м’яч, намагалися розвивати позиційні атаки, проте болгари майже не помилялися біля власних воріт. Пару раз загострював довгими вертикальними закидами за спини захисникам Олександр Пихаленок, і після однієї з таких передач Тотовицький навісив на лінію воротарського, а Фернандо пробив в сантиметрах над поперечиною.

Після закінчення перерви Паулу Фонсека звично повністю змінив склад, а ось малюнок гри нітрохи не змінився, навіть навпаки: “Шахтар” ще більше володів м’ячем і практично замкнув “ЦСКА” на їх половині поля. Уже в дебюті “гірники” ледь не відкрили рахунок. Віктор Коваленко пробивав у дотик після прострілу справа — поруч зі штангою. Пару раз загрожував воротам суперника Ярослав Ракицький.

Лише в останні десять хвилин команди сміливіше пішли вперед. Мораес вискочив на ворота по місцю правого інсайда — його удар з гострого кута відбив Петров, софійці ж відповіли двома своїми моментами: Йорданов замикав передачу з правого флангу, проте з семи метрів пробив вище, а потім Іван Ордець блокував небезпечний удар Антова. Таким чином, голів у зустрічі не відбулося — 0:0.

Склад “Шахтаря” (1-й тайм): А. Шевченко, Бутко, Хочолава (Ордець, 21 хв), Кривцов, Данченко, Степаненко (к), Пихаленок, Фернандо (Зубков, 38), Коваленко, Дентіньо, Тотовіцький.

“Шахтар” (2-й тайм): Кудрик, Матвієнко, Ракицький, Ордець, Додо, Малишев, Патрік, Болбат, Коваленко (Дентіньо, 61, Тотовицький, 76), Зубков, Мораес.

Варто відзначити, що в стартовому складі в светрі “оранжево-чорних” дебютував голкіпер Олексій Шевченко.

Додамо також, після матчу “гірники” повернулися в Україну і отримають два вихідних, а 3 липня відправляться в Австрію на другий збір.

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