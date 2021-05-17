"Шахтер" узнал посев при жеребьевке будущей Лиги чемпионов

Детали

Донецкая команда стартует с третьего квалификационного раунда, поэтому для выхода в основную сетку турнира "Шахтеру" нужно пройти двух соперников. Уже точно можно сказать, что вице-чемпион Украины будет сеяным в обеих раундах квалификации по "Пути представителей лиг". Первым соперником дончан точно не станут "Бенфика" и московский "Спартак".

Таким образом, "Шахтер" имеет возможность сразиться с бронзовым призером Лиги 1 (только если им станет "Лилль" или "Монако"), "Генком" или одним из победителей второго раунда - "ПСВ", "Галатасараем", "Селтиком", "Рапидом" или "Штурмом", "Спартой" или "Яблонцем", а также представителем Дании ("Мидтьюлландом", "Брондбю" или "Копенгагеном").

Дополнение

Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 19 июля, а ответные - 3-4 и 10 августа.