"Шахтер" узнал посев при жеребьевке будущей Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Вице-чемпион Украины донецкий "Шахтёр" получил посев при жеребьевке предстоящего сезона Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2/3".
Детали
Донецкая команда стартует с третьего квалификационного раунда, поэтому для выхода в основную сетку турнира "Шахтеру" нужно пройти двух соперников. Уже точно можно сказать, что вице-чемпион Украины будет сеяным в обеих раундах квалификации по "Пути представителей лиг". Первым соперником дончан точно не станут "Бенфика" и московский "Спартак".
Таким образом, "Шахтер" имеет возможность сразиться с бронзовым призером Лиги 1 (только если им станет "Лилль" или "Монако"), "Генком" или одним из победителей второго раунда - "ПСВ", "Галатасараем", "Селтиком", "Рапидом" или "Штурмом", "Спартой" или "Яблонцем", а также представителем Дании ("Мидтьюлландом", "Брондбю" или "Копенгагеном").
Дополнение
Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 19 июля, а ответные - 3-4 и 10 августа.