"Шахтар" дізнався посів при жеребкуванні майбутньої Ліги чемпіонів

Деталі

Донецька команда стартуватиме з третього кваліфікаційного раунду, тому для виходу в основну сітку турніру "Шахтарю" треба буде пройти двох суперників. Вже точно можна сказати, що віце-чемпіон України буде сіяним в обох раундах кваліфікації по "Шляху представників ліг". Першим суперником донеччан точно не стануть "Бенфіка" і московський "Спартак".

Таким чином, "Шахтар" має можливість битися з бронзовим призером Ліги 1 (тільки якщо ним стане "Лілль" або "Монако"), "Генком" або одним з переможців другого раунду – "ПСВ", "Галатасараєм", "Селтіком", "Рапідом" або "Штурмом", "Спартою" або "Яблонцем", а також представником Данії ("Мідтьюлландом", "Брондбю" або "Копенгагеном").

Доповнення

Жеребкування третього кваліфікаційного раунду відбудеться 19 липня, а матчі - 3-4 і 10 серпня.