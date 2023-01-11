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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 21197 просмотра

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Мошенники прикрываются именем Буданова: в ГУР призвали украинцев не переводить деньги неверифицированным "благотворителям"

Киев • УНН

 • 449822 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины призывает граждан не переводить средства на помощь армии на посторонних ресурсах и неверифицированных страницах в соцсетях. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление ГУР МОУ.

Мошенники прикрываются именем Буданова: в ГУР призвали украинцев не переводить деньги неверифицированным "благотворителям"

Цитата

“К сожалению, в последнее время увеличилось количество случаев мошенничества. Злоумышленники, прикрываясь именем Главного управления разведки МО Украины и начальником генерал-майором Кириллом Будановым лично, спекулируют чувствами украинцев и проводят благотворительные сборы с целью собственной наживы”, – говорится в сообщении.

Детали

В ведомстве отметили, что работают только с благотворительными фондами и волонтерскими организациями, которые имеют надлежащую репутацию и историю деятельности.

“Просим вас не перечислять средства неизвестным "благотворителям" и доверять только официальным сообщениям. Мы благодарны вам за поддержку, но вместе с тем не хотим, чтобы украинцы в это непростое время стали объектом мошеннической схемы”, – добавили в ГУР.

Дополнение

Полиция открыла против мэра Вышгорода Алексея Момота уголовное производство по подозрению в неправомерном распоряжении бюджетными средствами, в проведении закупок с нарушениями процедуры, а также, вероятно, раздаче гуманитарки, полученной из-за рубежа, под видом личной благотворительности.

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