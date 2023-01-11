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Шахраї прикриваються ім'ям Буданова: у ГУР закликали українців не переказувати гроші неверифікованим “благодійникам”

Київ • УНН

 • 449822 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України закликає громадян не переказувати кошти на допомогу армії на сторонніх ресурсах та неверифікованих сторінках у соцмережах. Про це УНН пише з посиланням на заяву ГУР МОУ.

Шахраї прикриваються ім'ям Буданова: у ГУР закликали українців не переказувати гроші неверифікованим “благодійникам”

Цитата

“На жаль, останнім часом збільшилася кількість випадків шахрайства. Зловмисники, прикриваючись іменем Головного управління розвідки МО України та начальником генерал-майором Кирилом Будановим особисто, спекулюють почуттями українців та проводять благодійні збори з метою власної наживи”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

У відомстві наголосили, що працюють лише із благодійними фондами та волонтерськими організаціями, які мають належну репутацію та історію діяльності.

“Просимо вас не перераховувати кошти невідомим «благодійникам» та довіряти тільки офіційним повідомленням. Ми вдячні вам за підтримку, але разом з тим не хочемо, аби українці у цей непростий час стали об’єктом шахрайської схеми”, – додали в ГУР.

Доповнення

Поліція відкрила проти мера Вишгорода Олексія Момота кримінальне провадження за підозрою у неправомірному розпорядженні бюджетними коштами, у проведенні закупівель з порушеннями процедури, а також, ймовірно, роздачі гуманітарки, отриманої з-за кордону, під виглядом особистої благодійності.

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