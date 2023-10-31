"Шахедов" в небе достаточно: атака продолжается - ВС ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. По сообщению Воздушных Сил ВСУ вражеская атака ударными дронами на Украину продолжается. Осторожными стоит быть жителям тех областей, где объявлена тревога, пишет УНН.
Цитата
“Шахедов в небе еще достаточно! Особое внимание - Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская области”, - сообщают Воздушные Силы.
Также угроза есть в Сумской и Хмельницкой областях.
Дополнение
Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.
Напомним
В Лубинецкой громаде Полтавской области были слышны взрывы.