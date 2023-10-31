“Шахедів” у небі достатньо: атака продовжується - ПС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ ворожа атака ударними дронами на Україну триває. Обачними варто бути мешканцям тих областей, де оголошена тривога, пише УНН.
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“Шахедів у небі ще достатньо! Особлива увага - Миколаївська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська області”, - повідомляють Повітряні Сили.
Також загроза є у Сумській та Хмельницькій областях.
Доповнення
Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.
Нагадаємо
У Лубінецькій громаді Полтавської області було чутно вибухи.