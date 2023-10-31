"Шахеды" зафиксировали в Полтавской области - Воздушные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Полтавской области зафиксировали движение "Шахедов", передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.
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"Шахеды в Полтавской области! Направление южное! Угроза баллистики сохраняется в центральных областях!" - сообщили в Воздушных силах.
Добавим
Кроме того, угроза ударных БпЛА остается актуальной для Черкасской, Кировоградской и Сумской областей.
Напомним
Председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец заявил, что в области работает ПВО.