"Шахеди" зафіксували в Полтавській області - Повітряні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Полтавській області зафіксували рух "Шахедів", передає УНН із посиланням на Повітряні сили.
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"Шахеди в Полтавській області! Напрямок південний! Загроза балістики зберігається у центральних областях!" - повідомили у Повітряних силах.
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Крім того, є загроза ударних БпЛА залишається актуальною для Черкаської, Кіровоградської та Сумської областей.
Нагадаємо
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що в області працює ППО.