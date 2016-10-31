С 1 по 6 ноября в Киеве пройдут сезонные ярмарки

Так, 1 ноября, во вторник, ярмарки состоятся:

в Голосеевском районе - на просп. Науки, 88, ул. Владимирской, 80-86;

в Дарницком районе - на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на ул. Заречной, 44-45-Т;

в Деснянском районе - на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А;

в Днепровском районе - на ул. И. Микитенко, 21-27;

в Подольском районе - на ул. Светлицкого, 31-35;

в Святошинском районе - на ул. Г. Юры, 5,

в Шевченковском районе - на ул. Баггоутовской, 1.

2 ноября, в среду, ярмарки состоятся:

в Голосеевском районе - на Стратегическом шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), на ул. Демеевской, 45-47;

в Дарницком районе - на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на ул. Заречной, 44-45-Т;

в Деснянском районе - на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А;

в Днепровском районе - на просп. Воссоединения, 2-20;

в Подольском районе - на ул. Светлицкого, 31-35, на ул. Правды, 5-11;

в Святошинском районе - на ул. Подлесной, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы и ул. Р. Роллана)

в Шевченковском районе - на ул. Трудовой, 7-А, на пересечении улиц Телиги и Мельникова.

Также ярмарки состоятся 3 ноября:

в Голосеевском районе - на ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои), ул. Новопироговской, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)

в Дарницком районе - на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на ул. Заречной, 44-45-Т;

в Деснянском районе - на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А;

в Днепровском районе - на ул. Перова, 10, на ул. Березниковский, 21;

в Оболонском районе - на ул. Северной, 48-54;

в Подольском районе - на ул. Светлицкого, 31-35, ул. Оболонский, 23-35;

в Святошинском районе - в пределах просп. Леся Курбаса, 1-А и ул. Академика Королева, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

в Соломенском районе - на ул. Ивана Лепсе, 8;

в Шевченковском районе - на ул. Баггоутовской, 1.

4 ноября, в пятницу, ярмарки состоятся:

в Голосеевском районе - на просп. Голосеевском, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;

в Дарницком районе - на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на ул. Заречной, 44-45-Т;

в Деснянском районе - на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А;

в Днепровском районе - на ул. Алма-Атинской, 64, ул. Гродненской, 1 / 35-17-А;

в Оболонском районе - на ул. Ф. Максименко, 14-18;

в Печерском районе - на Печерском спуске, 2/12;

в Подольском районе - на ул. Светлицкого, 31-35;

в Святошинском районе - на ул. Подлесной, 8, ул. Сельской, 16;

в Соломенском районе - на ул. Керченской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. П. Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)

в Шевченковском районе - на пересечении улиц Щусева и Тираспольской, на ул. Бульварно-Кудрявской, 2-4, ул. Ружинский, 16-18 (у сквера), ул. Древлянской, 16, ул. Рижской, 1.

5 ноября, в субботу, ярмарки состоятся:

в Дарницком районе - на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на ул. Заречной, 44-45-Т;

в Деснянском районе - на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А;

в Подольском районе - на ул. Светлицкого, 31-35.

Завершение сезонных ярмарок состоится 6 ноября:

в Дарницком районе - на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на ул. Заречной, 44-45-Т;

в Деснянском районе - на ул. Электротехнической, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А;

в Подольском районе - на ул. Светлицкого, 31-35.